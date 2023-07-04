الهلال السوداني يفوز على الصفاقسي التونسي في ذهاب الدور الثاني المؤهل لكأس الملك سلمان للأندية

الرياض – هاني البشر
فاز فريق الهلال السوداني على الصفاقسي التونسي بهدف دون رد، مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب الدور الثاني من تصفيات بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، المؤهل إلى دور المجموعات القادم.
سجل هدف فريق الهلال في المباراة، اللاعب محمد عبدالرحمن في الشوط الأول من ضربة جزاء.
ويلتقي الفريقان إياباً يوم 7 يوليو الحالي في ضيافة نادي الصفاقسي، لحسم هوية المتأهل منهما إلى دور المجموعات، المقرر إقامته خلال الفترة من 27 يوليو الحالي إلى 12 أغسطس المقبل في المملكة العربية السعودية.
ومن المقرر أن ينضم المتأهل من الهلال والصفاقسي إلى المجموعة الأولى، التي تضم كلاً من الاتحاد السعودي والشرطة العراقي والترجي التونسي.