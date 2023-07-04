الرياضة

المنتخب المصري يتأهل لأولمبياد باريس ونهائي أمم أفريقيا

صحيفة البلادaccess_time16 / ذو الحجة / 1444 هـ       4 يوليو 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

متابعة- محمود العوضي

نجح منتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم في التأهل رسميًا لأولمبياد باريس 2024 بعد فوزه على غينيا بهدف دون رد، أحرزه محمد شحاته في الدقيقة الثامنة، والوصول لنهائيات أمم أفريقيا منتظرًا الفائز من مباراة المغرب ومالي المقرر لها الحادية عشرة مساء اليوم ، لمواجهته في نهائي بطولة أمم أفريقيا 2023 المقامة بالمغرب وذلك يوم 8 يوليو الجاري.

وكان المنتخب المصري قد تصدر مجموعته برصيد 7 نقاط جمعها من الفوز على مالي والكونجو والتعادل مع النيجر.

m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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