المنتخب المصري يتأهل لأولمبياد باريس ونهائي أمم أفريقيا

متابعة- محمود العوضي
نجح منتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم في التأهل رسميًا لأولمبياد باريس 2024 بعد فوزه على غينيا بهدف دون رد، أحرزه محمد شحاته في الدقيقة الثامنة، والوصول لنهائيات أمم أفريقيا منتظرًا الفائز من مباراة المغرب ومالي المقرر لها الحادية عشرة مساء اليوم ، لمواجهته في نهائي بطولة أمم أفريقيا 2023 المقامة بالمغرب وذلك يوم 8 يوليو الجاري.
وكان المنتخب المصري قد تصدر مجموعته برصيد 7 نقاط جمعها من الفوز على مالي والكونجو والتعادل مع النيجر.
⚽محمد شحاتة يضع المنتخب المصري في المقدمة #بطولة_أمم_إفريقيا_تحت_23_سنة | #مصر_غينيا #TotalEnergiesAFCONU23 pic.twitter.com/0KJwFAsnzV
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 4, 2023