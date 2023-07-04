الرياضة أمير الشرقية يستقبل أعضاء نادي الخليج الرياضي

البلاد- الدمام

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس إدارة نادي الخليج الرياضي بسيهات المهندس علاء الهمل، يرافقه أعضاء مجلس إدارة النادي، وعدد من اللاعبين؛ بمناسبة تحقيق النادي إنجازات رياضية مختلفة. وأشاد سمو أمير المنطقة الشرقية بدعم القيادة- أيدها الله- للرياضة والرياضيين في مختلف الألعاب الرياضية، مثمنًا سموه جهود إدارة النادي واللاعبين خلال الموسم الرياضي؛ لتحقيق هذه الإنجازات المشرفة. ورفع المهل الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه بنادي الخليج وبالرياضة والرياضيين في المنطقة.