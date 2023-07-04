أمريكا تسمح بتحليق أول سيارة كهربائية طائرة

البلاد : وكالات

منحت إدارة الطيران الفيدرالية شهادة اختبار لسيارة تصفها شركة ناشئة في كاليفورنيا بأنها “سيارة طائرة”، وهي أول مركبة كهربائية بالكامل يمكنها الطيران والسفر على الطرق، ما يمهد لها الطريق للحصول على موافقة الحكومة الأميركية، بحسب شبكة “سي أن أن”.

وقالت شركة “ألف أوتوموتيف” للشبكة إن سيارتها الطائرة، التي يطلق عليها اسم “النموذج أ”، هي أول مركبة طيران يمكن قيادتها على الطرق العامة وقادرة على الوقوف مثل السيارات العادية، كما أن لديها قدرات الإقلاع والهبوط العمودي.

ووفقا للشبكة، من الواضح أنها ستكون قادرة على حمل راكب واحد أو اثنين وسيكون لها نطاق طريق يصل إلى 200 ميل ومدى طيران يصل إلى 110 أميال.

وتتوقع الشركة بيع السيارة مقابل 300 ألف دولار للواحدة (، مع التسليم الأول المتوقع في نهاية عام 2025، وفقا لـ”سي أن أن”.

وأكدت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) أنها منحت للشركة شهادة صلاحية للطيران الخاص، والتي تسمح للطيران لأغراض محدودة تشمل البحث والتطوير، بحسب الشبكة.

ووفقا للشبكة، تعمل العديد من الشركات على طائرة كهربائية بالكامل يمكنها الإقلاع والهبوط عموديا دون الاعتماد على مدرج (VTOL).

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن “ألف أوتوموتيف” “ليست أول طائرة من نوعها” تحصل على شهادة صلاحية خاصة للطيران، إلا أن هذه الشركة أشارت إلى أن مركبتها مختلفة بسبب قدرتها على العمل على الطرق وفي الهواء، وتبدو وكأنها سيارة عادية يمكنها الوقوف في أماكن وقوف عادية.

ونقلت الشبكة عن الرئيس التنفيذي لشركة ألف، جيم دوخوفني، قوله “نحن متحمسون لتلقي هذه الشهادة من إدارة الطيران الفيدرالية التي ستسمح لنا بالاقتراب أكثر من توفير وسيلة تنقل صديقة للبيئة وأسرع، ما يوفر للأفراد والشركات ساعات عمل أسبوعيا. وهذه خطوة صغيرة للطائرات وخطوة عملاقة للسيارات”.

وقال موقع الشركة على الإنترنت إن السيارة الطائرة ستكون معتمدة كـ “مركبة منخفضة السرعة”، ما يعني أنها لن تكون قادرة على السير بسرعة تزيد عن 25 ميلا في الساعة على طريق ممهد. ونشرت الشركة على الموقع: “الافتراض هو أنه إذا احتاج السائق إلى مسار أسرع، فسيستخدم السائق قدرات طيران ألف”.