أمانة منطقة الجوف تغلق 79 منشأة مخالفة

سكاكا : البلاد

نفذت الفرق الميدانية بأمانة منطقة الجوف خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، 1143 جولة للرقابة الصحية أسفرت عن إغلاق 79 منشأة.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان, أن الإدارات الخدمية واصلت أعمالها خلال عطلة العيد، وجرى رفع أكثر من 5 آلاف طن من النفايات، كما أغلقت إدارة الرقابة الصحية 195 بلاغًا ومصادرة 250 كجم من الأغذية غير صالحة للاستهلاك.

وأضاف الحموان أن إدارة صيانة الطرق والمرافق أنهت سفلتة 5740 مترًا مربعًا، ورصف 3645 مترًا مربعًا ، فيما أنجزت إدارة الرخص المهنية 298 رخصة تجارية و 547 عملية تجديد، واستخدمت الإدارة العامة للإصحاح البيئي قرابة 12 ألف لتر من المعقمات و 1170 لترًا من الرذاذ المتناهي خلال أعمال الرش والتطهير.

كما شملت أعمال إدارة صيانة الكهرباء والإنارة صيانة 52 متنزهًا و 2465 وحدة إنارة، و 162 مجسمًا، فيما رفعت إدارة النظافة 1501 طنًا من مخلفات الذبائح و 3555 مترًا مكعبًا من مخلفات الهدم، وتطهير 543 موقعًا، كما أصدرت الأمانة 27 رخصة للبناء، فيما نفذ مختبر سلامة الأغذية بأمانة المنطقة 18 جولة جرى خلالها فحص 120 عينة.