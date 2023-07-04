أمانة الشرقية تضيف 276 عنصراً حضرياً لمشاريعها

الدمام : البلاد

أضافت أمانة المنطقة الشرقية، 276 عنصراً حضرياً إلى مشاريعها، خلال الربع الثاني من عام 2023؛ بمساحة إجمالية تصل إلى 7,500,000م٢، في عدة مسارات، شملت الحدائق، والشوارع، والساحات، والميادين، إضافة الى مضامير المشي، والفرص الاستثمارية، والمشاركة المجتمعية.

وأكملت 255 مشروعاً، وتصميم 6 مشاريع، وتنفذ حالياً 15 مشروعاً، ضمن معايير محددة؛ أبرزها الدمج المجتمعي، وتحسين المشهد الحضري، وضمان الاستدامة البيئية، لإرساء أساس قوي للازدهار الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، من خلال مشاريع التدخل الحضري، والحدائق العامة، وتحقيق مقومات جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار.

وتهدف الأمانة من خلال مشاريعها إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2023، وتطبيق أفضل الممارسات والمواصفات الفنية الحديثة والتميز في جودة الخدمات لخلق بيئة حضرية مثالية تحقق طموحات برنامج جودة الحياة، وخطة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، ودعم عناصر التدخل الحضري، ورفع كفاءة المجال العام لإيجاد بيئة حضرية للسكان من خلال أنسنة المدن، وتعزيز أسلوب الحياة الصحي، وتحسين المعيشة، وتمكين قطاعي الثقافة والترفيه.