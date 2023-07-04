أكاديمية الأهلي تنبض بالحياة من جديد

عائض الدهاس – جدة
علمت مصادر” البلاد” أن الدكتور خالد العيسى رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهلي غير الربحية، يعكف على إعداد خطة لإعادة أكاديمية النادي الأهلي للعمل؛ لاكتشاف المواهب الكروية، وكذلك استقطاب الكفاءات المؤهلة من مدربين وإداريين، وذلك لإعادة الحياة إلى الأكاديمية من جديد بعد توقفها في عام 2017 بعد ابتعاد الأمير خالد بن عبدالله عن النادي.
وتعد إعادة الحياة لأكاديمية النادي الأهلي أمرًا حيويًا؛ حيث تعد رافدًا مهمًا لإمداد فرق النادي في الفئات السنية بلاعبين واعدين. يذكر أن عددًا كبيرًا من لاعبي الأهلي كانوا من براعم وناشئي الأكاديمية، حتى وصلوا للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم مثل” معتز هوساوي ومصطفى بصاص وياسر الفهمي” وغيرهم.