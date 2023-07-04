الرياضة

أكاديمية الأهلي تنبض بالحياة من جديد

صحيفة البلادaccess_time16 / ذو الحجة / 1444 هـ       4 يوليو 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

عائض الدهاس – جدة

علمت مصادر” البلاد” أن الدكتور خالد العيسى رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهلي غير الربحية، يعكف على إعداد خطة لإعادة أكاديمية النادي الأهلي للعمل؛ لاكتشاف المواهب الكروية، وكذلك استقطاب الكفاءات المؤهلة من مدربين وإداريين، وذلك لإعادة الحياة إلى الأكاديمية من جديد بعد توقفها في عام 2017 بعد ابتعاد الأمير خالد بن عبدالله عن النادي.

وتعد إعادة الحياة لأكاديمية النادي الأهلي أمرًا حيويًا؛ حيث تعد رافدًا مهمًا لإمداد فرق النادي في الفئات السنية بلاعبين واعدين. يذكر أن عددًا كبيرًا من لاعبي الأهلي كانوا من براعم وناشئي الأكاديمية، حتى وصلوا للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم مثل” معتز هوساوي ومصطفى بصاص وياسر الفهمي” وغيرهم.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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