مسلخ حفر الباطن يستقبل 5000 أضحية خلال أيام العيد

حفر الباطن : البلاد

استقبل مسلخ محافظة حفر الباطن والقيصومة والسعيرة والمسلخ المتنقل في المحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، عدد 5000 أضحية شملت 4494 من الضأن و 170 رأس من الإبل و 297 رأس من الماعز، و 39 رأس من الأبقار.

وأكد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حفر الباطن زبن الشمري، أنه تم وضع خطة عمل تشغيلية للمسالخ الرسمية لاستقبال الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى وتكثيف عمل الكوادر الرقابية من الأطباء البيطريين والمراقبين في المسالخ، حيث تم تسليم الأضاحي في الوقت المحدد وضبط عدد من المسالخ العشوائية من خلال الجولات التفتيشية الخاصة التي نفذها المكتب بالتعاون مع الجهات المعنية.