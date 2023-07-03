الرياضة كاسترو يقود معسكر النصر في البرتغال

البلاد- جدة

أنهت إدارة مؤسسة نادي النصر غير الربحية حجوزات المدرب كاسترو إلى البرتغال رفقة كامل طاقمه الفني، لكي يلتحق بمعسكر الفريق الأول لكرة القدم بالبرتغال مع بداية المعسكر الإعدادي والإشراف عليه. وكانت إدارة النادي العاصمي قد اشترطت على المدرب البرتغالي كاسترو إحضار طاقم فني متكامل من محلل ومعد بدني ومدرب لياقة ومساعدين وكذلك مدرب حراس، وهو الأمر الذي التزم البرتغالي كاسترو به. وستعلن إدارة النصر خلال الساعات القادمة التوقيع مع المدرب البرتغالي كاسترو عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل تويتر. يذكر أن بعثة الفريق النصراوي ستغادر الرياض اليوم إلى البرتغال لبدء المعسكر الإعدادي.