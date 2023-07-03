رسميًا.. بروزوفيتش نصراوي حتى 2026

البلاد- الرياض
أعلن نادي النصر، مساء اليوم الاثنين عن التعاقد رسميًا مع اللاعب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، نجم وسط إنتر ميلان الإيطالي، وذلك بعقد يمتد حتى 2026.
وكشف الحساب الرسمي لنادي النصر على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن التعاقد مع الكرواتي بروزوفيتش، في مقطع فيديو يقول فيها: “لا تقلقوا أنا هنا.. لقد اخترت النصر”.
وأوضح الحساب الرسمي للنصر عن أن ممثل النادي في عملية التعاقد مع بروزوفيتش كان الرئيس التنفيذي للنادي أحمد الغامدي.
وبروزوفيتش، الذي خاض نهائي دوري أبطال أوروبا مع إنتر والذي انتهى 1-صفر لصالح مانشستر سيتي، كان محور اهتمام برشلونة بطل الدوري الإسباني، لكن الأوضاع الاقتصادية للنادي حالت دون إتمام الصفقة.
وساعد بروزوفيتش منتخب كرواتيا في تحقيق المركز الثاني في كأس العالم 2018، حين خسر من فرنسا، وأسهم في تحقيق المركز الثالث في بطولة 2022 بقطر على حساب المغرب.
ويأتي انتقاله إلى النصر بعد رحيل لاعب الوسط البرازيلي لويز جوستافو عن صفوف الفريق بعد نهاية عقده.
وأصبح الدوري السعودي جاذبًا للنجوم؛ حيث ضم النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو مطلع العام الحالي، كما انتقل الثنائي الفرنسي كريم بنزيما قائد ريال مدريد السابق ونجولو كانتي نجم تشيلسي إلى الاتحاد بطل الدوري.
وتعاقد الهلال مع لاعب وسط البرتغال روبن نيفيز والمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، فيما ضم الأهلي حارس تشيلسي إدوار مندي.
🎬 كلّ الأعيـن تريده 🔥
لكنّه اختـــار #النصر 💛#بروزفيتش_نصراوي#BrozovićIsYellow 💛 pic.twitter.com/YtwUmV2fHf
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 3, 2023