رسميًا.. الإنجليزي ستيفن جيرارد يقود الاتفاق حتى 2025

البلاد- الدمام

أتم نادي الاتفاق التعاقد رسميًا مع المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق حتى 2025.

جرت مراسم التوقيع اليوم الاثنين في أحد فنادق العاصمة الإنجليزية لندن بحضور رئيس نادي الاتفاق المهندس خالد الدبل.

يذكر أن الأسطورة الانجليزية ستيفن جيرارد مواليد 1980 قد بدأ مسيرته التدريبية في أكاديمية ليفربول الإنجليزي في موسم 2017/18، قبل أن يقود نادي رينجرز الأسكتلندي في عام 2018 ويتوج بلقب الدوري بدون خسارة في عام 2020/21 كما تولى جيرارد تدريب فريق أستون فيلا في عام 2021/22. ومن المقرر أن يتسلم ستيفن جيرارد مهامه مع الفريق مع انطلاق المعسكر الخارجي.

الدبل: واحدة من أكبر الصفقات في دورينا.. وانتظروا الإضافات القادمة

من جهته، أعرب رئيس نادي الاتفاق المهندس خالد الدبل عن سعادته بإتمام صفقة التوقيع مع الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد لكي يتولى قيادة تدريب الاتفاق لمدة عامين قادمين، واصفًا الصفقة بأنها واحدة من أكبر الصفقات شهرة وتأثيرًا على مستوى دوري روشن السعودي.

وأعرب الدبل عن شكره الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – وذلك لدعمهما السخي في كل المجالات، ومن ضمنها المجال الرياضي، والشكر موصول لسمو الأمير عبد العزيز بن تركي وزير الرياضة لدعمه المتواصل لكل الأندية الرياضية، مشيرًا إلى أن ما تشهده الكرة السعودية من تطور كبير خلال الفترة الماضية لم تكن لتصل إلى تلك المكانة؛ لولا توفيق الله أولًا، ثم الدعم السخي من القيادة الرشيدة.

وأضاف” بدون شك سيكون تواجد جيرارد إضافة ونقلة نوعية لدورينا؛ كونه المدرب الإنجليزي الأول الذي سيعمل في دوري روشن، وبإذن الله، ستكون هناك إضافات فنية لاحقة لتدعيم الفريق ليظهر فارس الدهناء بصورة قوية خلال منافسات الموسم الجديد”.