الهلال يخوض 5 وديات في معسكر النمسا

البلاد- جدة
أعلن نادي الهلال أن فريقه سيخوض خمس مباريات ودية خلال معسكره الإدادي في النمسا.
وسيلتقي الهلال نظيره فيلدين النمساوي يوم الجمعة 7 يوليو، ثم سيلتقي نظيره البلغاري، جوريكا يوم الاثنين 10 يوليو.
ويواجه الهلال بعد ذلك نظيره ولفسبرغر النمساوي يوم الجمعة 14 يوليو، ثم دينامو كييف الأوكراني يوم الأربعاء 19 يوليو، قبل أن يختتم لقاءاته الودية أمام الكويت الكويتي يوم الأحد 23 يوليو في الرياض.
🎬 هُنـا النمسـا.. غدًا نبـدأ 💪🏼💙#الهلال_في_النمسا #الهلال pic.twitter.com/owDMzbG5Uy
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) July 2, 2023