الرياضة

الهلال يخوض 5 وديات في معسكر النمسا

صحيفة البلادaccess_time15 / ذو الحجة / 1444 هـ       3 يوليو 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

أعلن نادي الهلال أن فريقه سيخوض خمس مباريات ودية خلال معسكره الإدادي في النمسا.

وسيلتقي الهلال نظيره فيلدين النمساوي يوم الجمعة 7 يوليو، ثم سيلتقي نظيره البلغاري، جوريكا يوم الاثنين 10 يوليو.

ويواجه الهلال بعد ذلك نظيره ولفسبرغر النمساوي يوم الجمعة 14 يوليو، ثم دينامو كييف الأوكراني يوم الأربعاء 19 يوليو، قبل أن يختتم لقاءاته الودية أمام الكويت الكويتي يوم الأحد 23 يوليو في الرياض.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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