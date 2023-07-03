العمري يعزز صفوف الاتحاد

البلاد- جدة
كشفت مصادر إعلامية عن أن مجلس إدارة نادي الاتحاد، نجح في إنهاء إجراءات ضم لاعب أبها صالح العمري، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الرياضي الجديد (2023-2024)؛ ليصبح صالح العمري صاحب الـ(29 عامًا) لاعبًا اتحاديًا، حيث يتبقى فقط الإعلان الرسمي عن الصفقة.
وشارك صالح العمري بقميص أبها خلال الموسم المنصرم 2022/2023 في 29 مباراة؛ حيث سجل 5 أهداف وصنع 7 لزملائه خلال 2587 دقيقة لعب.
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