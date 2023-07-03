الرياضة العدالة يتعاقد مع خريص والزيني

البلاد- جدة

أتمت إدارة نادي العدالة إجراءات التعاقد مع المدافع عوض خريص 32 عامًا؛ ليدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الموسم الرياضي القادم بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم “دوري يلو”. وسبق للاعب أن مثل أندية الاتحاد والفيصلي والجبلين كذلك نادي العدالة عام 2020م. كما تعاقدت مع لاعب خط الوسط عمر الزيني 27 عامًا، الذي سبق له أن مثل أندية جدة والقادسية والأهلي.

وأعرب اللاعبان عن سعادتهما بانضمامهما لنادي العدالة، وتمنيا أن يوفقا في مهامهما الجديدة مع النادي.