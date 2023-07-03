الرياضة الشباب يستعد في النمسا على فترتين

البلاد- جدة خاض فريق الشباب، مساء أمس الأحد، تدريباته اليومية خلال معسكره التحضيري للموسم الجديد على فترتين صباحية ومسائية. وشهدت التدريبات الصباحية للفريق تدريبات تقوية عضلات ورفع مستوى التحمل العضلي، ثم قسّم المدرب الفريق لثلاث مجموعات طبقوا التدريبات عبر 8 محطات. وشهد المران المسائي خوض اللاعبين لتدريبات إحماء وتسخين ثم تدريبات لياقية باستخدام الكرة، قبل أن يُختتم المران بمناورة مُصغرة في منتصف الملعب وزيادة الجرعات اللياقية من خلال الجري حول الملعب.