الأخضر الشاب يتعادل مع نظيره السوري في الألعاب العربية

البلاد- جدة

استهل المنتخب الوطني تحت 19 عامًا مشواره في دورة الألعاب العربية المقامة في الجزائر بالتعادل أمام نظيره السوري الأولمبي.

تقدم المنتخب السوري الأولمبي بهدف قبل أن يتعادل صهيب الزيد بهدف للأخضر الشاب في الدقيقة 90+6.

جاء تشكيل المنتخب الأساسي على النحو التالي” حامد الشنقيطي، أحمد الجليدان، صالح برناوي، محمد برناوي، مشعل العلائلي، يونس الشنقيطي، عباس الحسن، صهيب الزيد، زياد الغامدي، عبدالله الزيد، عبدالعزيز العثمان”.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من” بلال الدواء، مهند اليحي، وليد عياش، محمد سليمان، خالد العسيري، عبدالله الدوسري، عمار الخيبري، أحمد البداح، محمد الزيد، مروان الصحفي، ماجد خليفة، فيصل العبد الواحد”.