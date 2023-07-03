الرياضة

الأخضر الشاب يتعادل مع نظيره السوري في الألعاب العربية

صحيفة البلادaccess_time15 / ذو الحجة / 1444 هـ       3 يوليو 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

استهل المنتخب الوطني تحت 19 عامًا مشواره في دورة الألعاب العربية المقامة في الجزائر بالتعادل أمام نظيره السوري الأولمبي.

تقدم المنتخب السوري الأولمبي بهدف قبل أن يتعادل صهيب الزيد بهدف للأخضر الشاب في الدقيقة 90+6.
جاء تشكيل المنتخب الأساسي على النحو التالي” حامد الشنقيطي، أحمد الجليدان، صالح برناوي، محمد برناوي، مشعل العلائلي، يونس الشنقيطي، عباس الحسن، صهيب الزيد، زياد الغامدي، عبدالله الزيد، عبدالعزيز العثمان”.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من” بلال الدواء، مهند اليحي، وليد عياش، محمد سليمان، خالد العسيري، عبدالله الدوسري، عمار الخيبري، أحمد البداح، محمد الزيد، مروان الصحفي، ماجد خليفة، فيصل العبد الواحد”.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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