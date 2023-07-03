أمانة المنطقة الشرقية تصادر ١٥ طناً من المواد الغذائية

الدمام : البلاد

نفذت أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع الجهات الأمنية جولات رقابية ميدانية استهدفت الباعة الجائلين المخالفين في محافظة بقيق، حيث أسفرت عن مصادرة 15 طناً من الخضار والفواكه والملابس التي يتم تداولها في ظروف صحية غير آمنة ومخالفة للاشتراطات البلدية.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية تهدف إلى ضبط البيع غير المرخص والحد من الظواهر السلبية المرتبطة بها، وتحقيق الأنظمة والسلامة العامة في المحافظة.

من جانب آخر نفذت أمانة الشرقية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، جولات رقابية على المنشآت الصحية والغذائية في مدينة الظهران، نتج عنها زيارة 34 منشأة و رصد 30 مخالفة، حيث شملت المنشآت الواقعة في شاطئ نصف القمر، وداخل المنتجعات السياحية، ومحطات الوقود، وعربات تقديم الأطعمة، مبينة أن المخالفات تضمنت تقديم مواد غذائية مكشوفة وعدم وضع تواريخ صلاحية للمنتجات اليومية، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، ومخالفة اشتراطات التجهيزات، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة النشاط المرخص له.

ودعت الأمانة الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات من خلال التواصل على رقم البلاغات الموحد ٩٤٠ لمعالجتها.