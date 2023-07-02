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شرطة محافظة القنفذة تداهم وكرًا لترويج مادة الإمفيتامين المخدر

صحيفة البلادaccess_time14 / ذو الحجة / 1444 هـ       2 يوليو 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

داهمت شرطة محافظة القنفذة وكرًا لترويج مادة الإمفيتامين المخدر، وقبضت على (3) مواطنين، بعد مبادرة أحدهم إطلاق النار على رجال الأمن وتم التعامل معه بالمثل لتحييد خطره، ولا إصابات، وضبط بحوزتهم أسلحة نارية ومبلغ مالي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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