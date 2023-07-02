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سنغافورة تسجل أعلى معدل انتحار منذ عام 2000

صحيفة البلادaccess_time14 / ذو الحجة / 1444 هـ       2 يوليو 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

سنغافورة : وكالات

سجلت سنغافورة أعلى معدل انتحار فيها منذ عام 2000، مما يشير إلى ارتفاع في الاضطرابات النفسية الناجمة عن عوامل منها الضغوط الاجتماعية وعدم اليقين الاقتصادي، بحسب تقرير صادر عن مؤسسة “ساماريتنز أوف سنجابور” السنغافورية غير الربحية.

وقالت المؤسسة في بيان على موقعها على الإنترنت، إن المدينة سجلت ما مجموعه 476 حالة انتحار في عام 2022، مع زيادة ملحوظة بين الشباب وكبار السن، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف البيان أن الانتحار كان السبب الرئيسي للوفاة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 29 عاما في البلاد للعام الرابع على التوالي، وهم الذين يشكلون نحو 39٪ من إجمالي الفئة العمرية.

ويبرز ارتفاع الوفيات أهمية قضايا الصحة النفسية والوعي. وحددت منظمة الصحة العالمية هدفا لخفض معدل الانتحار العالمي بمقدار الثلث بحلول عام 2030.

وتوفي ما يقدر بنحو 703 آلاف شخص عن طريق الانتحار في عام 2019، مما يجعله أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم، بحسب تقرير منظمة الصحة العالمية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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