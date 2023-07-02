رسميًا.. جيسوس يقود الهلال في الموسم الجديد

البلاد- الرياض
أعلن نادي الهلال، مساء أمس السبت، عن تولي المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، تدريب الفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم المقبل (2023-2024).
ونشر الحساب الرسمي للهلال على موقع “تويتر” فيديو يظهر عودة جيسوس إلى قيادة الفريق، بعد رحيله قبل 4 أعوام.
وقال الهلال في بيان:” إن عقد المدرب البرتغالي يمتد لمدة عام واحد، وذلك حتى نهائية موسم 2023-2024، وجرت مراسم التوقيع في العاصمة الفرنسية باريس.
وفي وقت سابق، تولى جيسوس تدريب الهلال لمدة 6 أشهر منذ صيف 2018 حتى شتاء 2019، لكنه حقق بطولة كأس السوبر، قبل إقالته في أواخر يناير 2019 وهو في صدارة الدوري؛ ليعين بدلًا منه الكرواتي زوران ماميتش.
وتوج جيسوس بكأس كوبا ليبرتادوريس، كما وصل إلى المركز الثاني في كأس العالم للأندية، بالإضافة لتحقيق 3 بطولات دوري برتغالي ووصافة “يوروبا ليغ” مرتين.
🎬 للقصة فصول لم تنتهِ 💙#الهلال pic.twitter.com/pmMdonz3v9
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) July 1, 2023