الرياضة

رسميًا.. جيسوس يقود الهلال في الموسم الجديد

صحيفة البلادaccess_time14 / ذو الحجة / 1444 هـ       2 يوليو 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- الرياض

أعلن نادي الهلال، مساء أمس السبت، عن تولي المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، تدريب الفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم المقبل (2023-2024).

ونشر الحساب الرسمي للهلال على موقع “تويتر” فيديو يظهر عودة جيسوس إلى قيادة الفريق، بعد رحيله قبل 4 أعوام.

وقال الهلال في بيان:” إن عقد المدرب البرتغالي يمتد لمدة عام واحد، وذلك حتى نهائية موسم 2023-2024، وجرت مراسم التوقيع في العاصمة الفرنسية باريس.

وفي وقت سابق، تولى جيسوس تدريب الهلال لمدة 6 أشهر منذ صيف 2018 حتى شتاء 2019، لكنه حقق بطولة كأس السوبر، قبل إقالته في أواخر يناير 2019 وهو في صدارة الدوري؛ ليعين بدلًا منه الكرواتي زوران ماميتش.

وتوج جيسوس بكأس كوبا ليبرتادوريس، كما وصل إلى المركز الثاني في كأس العالم للأندية، بالإضافة لتحقيق 3 بطولات دوري برتغالي ووصافة “يوروبا ليغ” مرتين.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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