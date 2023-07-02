الرياضة حمدالله.. 3 عروض للرحيل عن الاتحاد

البلاد- جدة

تلقى المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد، عدة عروض من أندية كبرى في دوري روشن، خلال الفترة الأخيرة، وكانت العديد من التقارير قد أشارت إلى أن نادي الاتحاد يفكر في التخلي عن المهاجم المغربي، وذلك بعد التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما لمدة 3 مواسم. لكن حمدالله لا يفكر في الرحيل عن الاتحاد، ويرغب في الاستمرار مع فريقه بشكل طبيعي في الموسم المقبل. جدير بالذكر أن حمدالله نجح في التتويج بجائزة الحذاء الذهبي لدوري روشن السعودي، بعدما تصدر قائمة الهدافين بواقع 21 هدفًا، كما قاد الاتحاد للفوز ببطولة الدوري، وكأس السوبر السعودي.