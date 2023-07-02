الصحة تطلق حملة “صيفك ضيفك”

الرياض : البلاد

أطلقت وزارة الصحة حملة “صيفك ضيفك ” والتي تهدف إلى اطلاع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين على أبرز النصائح التي يجب الأخذ بها خلال فترة الصيف وما يصاحبها من سفر وعادات، ومن أبرزها اضطراب الرحلات الجوية الطويلة، و اضطرابات النوم ذات الإيقاع اليومي الذي يحدث عندما لا تتطابق (الساعة البيولوجية للجسم)،مع دورة الليل والنهار في المنطقة الزمنية التي يتواجد بها ، ومن أعراضها الصعوبة في النوم أو الاستيقاظ وتغيرات في المزاج أو العصبية مع ضرورة تنظيم إيقاع الساعة البيولوجية بسرعة لتتزامن مع المنطقة الزمنية لوجهتك.

وشددت على أهمية مزاولة الرياضات التي تتناسب مع إمكانيات كل شخص، لمدة 150 دقيقة على الأقل كل أسبوع مع مراعاة وسائل السلامة. كما اعطت من خلال هذه الحملة عدة نصائح لصيف صحي مع الأطفال تكمن في النشاط البدني والتغذية السليمة ووضع روتين لإجازة الصيف .

وأبانت الصحة أن من أبرز الامراض الشائعة التي من الممكن أن تصيب المسافرين هو اضطراب في الجهاز الهضمي يسبب عادة إسهال وتشنجات في البطن قد تنتج عن تناول طعام ملوث أو شرب مياه ملوثة، موضحة طرق الوقاية منه بتجنب استهلاك الأكل من الباعة في الشارع، واللحوم والأسماك والمحار النيئة أو غير المطبوخة جيدًا، والمياه غير المعقمة من الصنبور أو البئر أو المجرى وذلك بشرب المشروبات المعلبة أو المعبأة في عبواتها الأصلية .