الرياضة ألفارو جونزاليس يغادر النصر.. وكونان انتظار

البلاد- الرياض

أعلن نادي النصر، رحيل المدافع الإسباني ألفارو جونزاليس، وذلك بعد ساعات من بدء فترة الانتقالات الصيفية. ونشر حساب النصر عبر تويتر صورة لجونزاليس وعلق عليها قائلاً: “شكرًا ألڤارو، نتمنى لك التوفيق”.

وكانت إدارة نادي النصر، قد قررت عدم تفعيل بنود تمديد عقود محترفي الفريق الأول لكرة القدم البرازيلي لويس جوستافو، وكذلك اللاعب الإسباني ألفارو جونزاليس، التي تتيح للنادي تمديد عقودهما قبل نهاية شهر يونيو الجاري. فيما تركت الإدارة النصراوية قرار استمرار الإيفواري غيسلان كونان لمدرب الفريق الذي ستوقع معه خلال الأيام القادمة، حيث هنالك عدة مقترحات بجلب لاعب محلي بدلاً عنه أو استبداله بلاعب أجنبي أفضل منه.