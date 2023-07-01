محافظ جدة يهنئ القيادة الرشيدة بنجاح موسم الحج

جدة : البلاد

رفع صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1444هـ.

كما هنأ سموه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية، وجميع اللجان والقطاعات المشاركة في الحج بهذا النجاح، راجياً من الله عز وجل أن يجعل ما قُدِّم ويقدم في موازين حسنات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-, وأن يحفظهما ذخراً للإسلام والمسلمين، ويديم على هذه البلاد أمنها ورخاءها واستقرارها.