الرياضة ” بوفون ” مطلوب في الدوري السعودي

البلاد- جدة

كشفت تقارير إعلامية عن تلقي حارس مرمى بارما الإيطالي جيانلويجي بوفون عرضًا من أجل الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين في الموسم المقبل. وأوضح الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورت إيطاليا” جيانلوكا دي مارزيو” أن بعض الأندية السعودية مؤخرًا استفسرت عن وضع بوفون مع بارما. وأشار إلى أن بوفون لا يزال يفكر في مستقبله، وسيتخذ القرار النهائي في الساعات المقبلة، سواء بالاستمرار في الملاعب أو الاعتزال. وأكد أن الحارس الإيطالي يرتبط بعقد مع بارما يستمر لموسم آخر، وربما يستمر في إيطاليا إذا قرر البقاء في الملاعب، لكنه لا يمانع خوض تجربة جديدة.