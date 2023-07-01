بركان “مايون” بالفلبين يسجل 254 حدثا لتساقط الصخور

البلاد : وكالات

ذكر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل أن بركان “مايون” في إقليم “الباي”، شهد 254 حدثاً لسقوط الصخور، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي نشرته في الساعة الثامنة صباحا، التي أصدرها اليوم السبت، قال المعهد أن بركان “مايون” أظهر تدفقا بطيئا للحمم البكانية، من فوهة القمة، حسب صحيفة “فلبين ستار” اليوم، وأدى ذلك إلى استمرار تكون تدفقات من الحمم البركانية في وادي”مي-ايسي” جنوبا ووادي “بونجا”، في الجنوب الشرقي.

وعلى الرغم من أن عدد أحداث تساقط الصخور، تراجع بشكل طفيف، مقارنة بعددها في اليوم السابق، التي بلغت 284، مازال النشاط البركاني، يمثل مصدر قلق، وتم توثيق 17 من تيارات كثافة الحمم البركانية لانهيار القبة، و65 زلزالا بركانيا ضعيفا، خلال فترة المراقبة.

ويعد بركان “مايون”، الواقع على ارتفاع 2462 مترا موقع جذب شهير للسياح ومتسلقي الجبال. وثار بركان مايون أكثر من 50 مرة خلال الـ 400 عام الماضية، وكان آخر ثوران للبركان في عام 2018 مما فرض عمليات إجلاء لعشرات الآلاف من الأشخاص. ووقع الانفجار البركاني الأكثر تدميرا في عام 1814، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص.