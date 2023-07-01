الرياضة ” براون ” يقود تدريبات الشباب في معسكر النمسا

الرياض- البلاد أعلن مجلس إدارة نادي الشباب، تعيين المدرب الأرجنتيني خوان براون، ومساعده سباستيان أنيوت، مدربًا لفريق درجة الشباب، ضمن خطة الإدارة للنهوض بالفئات السنية. كما قررت إدارة الشباب تكليف المدرب الأرجنتيني براون ومساعده، بالإضافة للمدرب الوطني يوسف الضعيان؛ لتولي مهمة الإشراف على تدريب الفريق الكروي الأول في معسكره الإعدادي المقام بالنمسا مؤقتًا، لحين إنهاء إجراءات التعاقد مع جهاز فني جديد. وقد سبق لبراون قيادة فريق الهلال والوحدة في الدوري السعودي، إضافة إلى فريق الإسماعيلي المصري، وحقق بطولة الدوري السعودي للمحترفين مع الهلال، وعددًا من الإنجازات في بطولات الدوري بالفئات السنية.