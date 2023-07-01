المملكة تستضيف الجولة الختامية لتحدي جي تي العالمي أوروبا – فاناتيك من” أيه دبليو إس”

هاني البشر- الرياض

أعلنت شركة رياضة المحركات السعودية اليوم عن إبرامها اتفاقية لمدة عامين، تستضيف بموجبها المملكة العربية السعودية الجولة الختامية لسباق تحدي جي تي العالمي أوروبا – فاناتيك من ” إيه دبليو إس”، كما تستضيف سلسلة جي تي 4 المدعومة من نادي “رافا” للسيارات؛ كسباق دعم خلال عطلة نهاية الأسبوع للسباقات، بدءًا من عام 2024.

وقع الاتفاقية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية، وستيفان راتيل الرئيس التنفيذي لمجموعة “إس أر أو موتورسبورت” في حلبة سبا فرانكورشان في بلجيكا، على هامش سباق “كراود سترايك 24 ساعة سبا”، وتزامنًا مع الكشف عن روزنامة السلسلة لعام 2024.

ومن المقرر أن يقام السباق خلال الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر 2024، حيث سيخوض المشاركون في تحدي جي تي العالمي أوروبا منافسة شرسة بطول 1000 كم على أسرع حلبة شوارع في روزنامة الفورمولا 1، في حين سيتنافس المشاركون في السلسلة الأوروبية جي تي 4 بنفس شكلها المعتاد بسباقين مدة كل منهما ساعة واحدة على نفس المسار.

ويبرز سباق تحدي جي تي العالمي أوروبا – فاناتيك من “إيه دبليو إس” كمعيار عالمي في سباقات جي تي 3، ويترقب عشاق رياضة المحركات حول العالم نتائج هذه السلسلة الحافلة بالإثارة والحماس، التي تتنقل سباقاتها بين أمريكا وآسيا وأستراليا وأوروبا. ويتيح المفهوم الفريد للسلسلة للشركات المصنعة التنافس على اللقب العالمي من خلال ممثليهم القاريين.

وتشكل استضافة هذه السلسلة إضافة قوية لروزنامة فعاليات رياضة المحركات في المملكة، وستسهم في ترسيخ مكانتها الريادية كموطن لأبرز فعاليات رياضة المحركات العالمية في منطقة الشرق الأوسط، بعد نجاحها البارز في تنظيم واحتضان الجائزة الكبرى للفورمولا 1، والفورمولا إي، ورالي داكار السعودية، وسلسلة إكستريم إي، والجولة الختامية لكأس العالم للسيارات السياحية للاتحاد الدولي للسيارات في السنوات الماضية، إلى جانب تعزيز أهداف شركة رياضة المحركات السعودية طويلة الأجل، الرامية إلى تسخير قوة الرياضة؛ لا سيما رياضة المحركات في دفع الجهود لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

بدوره، أعرب صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية عن سعادته باستضافة هذه البطولة الهامة في المملكة وقال: ” نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية، واستضافة هذه السلسلة العالمية في حلبة كورنيش جدة، وأود أن أشكر مجموعة “إس أر أو موتورسبورت” على تعاونها المثمر لتحقيق ذلك.

وأضاف:” تشكل استضافة سلسلتين جديدتين من السباقات ذات المكانة العالمية في المملكة العربية السعودية بدءًا من عام 2024 دليلًا بارزًا على مدى التحول، الذي تشهده المملكة لتصبح موطنًا جديدًا لرياضة المحركات في المنطقة، ويزيد من تسريع معدل التقدم الذي نراه نتيجة لاستضافة مثل هذه الأحداث الكبرى. ونتطلع إلى العمل مع مجموعة “إس أر أو موتورسبورت” والاستمرار في توفير المزيد من الفرص لإثراء حياة مواطنينا”.

من جانبه، قال ستيفان راتيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة “إس أر أو موتورسبورت”: “يقام تحدي جي تي العالمي بالفعل في أربع قارات، لكن لم يكن لنا وجود في منطقة الشرق الأوسط، ومن خلال تنظيم سلسلتينا الأكثر نجاحًا في جدة، فإننا سنضمن أقوى بداية ممكنة لما نتوقع أن تكون شراكة طويلة ومثمرة”.

وواصل:” أود أن أتقدم بجزيل الشكر أيضاً لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، على جهوده الملموسة لتطوير القطاع الرياضي، لا سيما قطاع رياضة المحركات في المملكة، بعدما حقق العديد من النجاحات معنا لسنوات عديدة من المنافسة في سلسلة بلانكبين جي تي”. كما أود أن أقدم شكري الشخصي لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل على التزامه بهذا المشروع، وانضمامه إلينا اليوم في حلبة سبا فرانكورشان، ونتطلع إلى السباق الموسم المقبل في حلبة كورنيش جدة”.