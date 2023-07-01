“السعودية للكهرباء” تعلن نجاح خطتها التشغيلية بالحج

مكة المكرمة : البلاد

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، نجاح الخطة التشغيلية لحج 1444هـ وتسجيلها أحمال قصوى تاريخية غير مسبوقة بلغت 4464 ميجاوات، وذلك دون تسجيل أي انقطاعات مؤثرة للخدمة الكهربائية، أو أي حالات طارئة في مكة المكرمة وعموم المشاعر المقدسة.

وعبر المهندس خالد بن حمد القنون الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، عن سعادته بنجاح الشركة في توفير خدمة كهربائية ذات موثوقية عالية لراحة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، وتسجيل أحمال كهربائية تاريخية، وفقاً لأعلى معايير الأمن والسلامة العالمية؛ مشدداً على أن هذا النجاح، وتلك النتائج، لم تكن لتتحقق لولا عون الله وتوفيقه، ثم الدعم والمساندة اللامحدودة من لدُن حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، والتوجيهات والمتابعة المستمرة من سمو وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وجهود مسئولي وزارة الطاقة وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، وكذلك التوجيهات المباشرة والمتابعة المستمرة من مجلس إدارة الشركة. وجهود أكثر من 2000 خبير ومهندس وفني من كوادر الشركة طيلة أيام موسم الحج.

وأكد المهندس القنون أن النجاح تمثل ، ولله الحمد، في استقرار المنظومة الكهربائية، وعدم حدوث أي قصور في الخدمة بجميع المواقع التي تواجد فيها ضيوف الرحمن على مدار الساعة، مما أتاح لهم أداء نسكهم براحة وطمأنينة، كما هو مخطط له.

وأوضح الرئيس التنفيذي أن نجاح الخطة التشغيلية للشركة هذا العام جاء نتيجة الجهود الكبيرة التي بذلتها “السعودية للكهرباء” بعد انتهاء موسم حج العام الماضي مباشرة، وتنفيذها عدة مشاريع بقيمة بلغت مليار ريال في توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.

وأفاد أن الشركة تسعى إلى تقديم خدمة كهربائية بمستوى عالٍ من الموثوقية والكفاءة.

وختم الرئيس التنفيذي، تصريحاته، أن “السعودية للكهرباء” ستعمل بكامل طواقمها الهندسية والفنية والإدارية على مباشرة العمل على الاعداد الخطة التشغيلية لحج العام المقبل 1445هـ (بإذن الله)، فور انتهاء موسم حج هذا العام مباشرة.