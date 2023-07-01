الرياضة البرتغالي لويس كاسترو مدربًا للنصر

البلاد- الرياض

كشفت مصادر إعلامية، أن المدرب البرتغالي لويس كاسترو مدرب بوتافوجو البرازيلي قد أعطى موافقته بالفعل لتدريب فريق النصر خلال الموسم المقبل. وبحسب الصحفي برونو أنداردي، فإن اتصالاً جمع بين المدرب البرتغالي بمواطنه كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق قد تسببت في إزعاج مسؤولي النادي البرازيلي. ويسعى مسؤولو النصر إلى حسم ملف المدرب قبل انخراط الفريق في معسكره الخارجي المقرر في البرتغال، ابتداءً من الثالث من يوليو المقبل.