الرياضة الاتفاق يدشن تدريباته استعدادًا للموسم الجديد

الدمام- البلاد

انطلقت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مساء اليوم السبت على ملعبه الرديف بالنادي. يأتي ذلك ضمن المرحلة الأولى من إعداد فارس الدهناء للموسم الجديد 2023/24. وقبل بداية التدريب عقد حاتم المسحل نائب رئيس النادي اجتماعا بالفريق في قاعة المؤتمرات بالنادي، بارك خلاله اللاعبين بعيد الأضحى المبارك. ورحب المسحل بانضمام الكابتن ماجد العمري للفريق وتوليه منصب المدير التنفيذي مشيراً إلى أنه إضافة متميزة، لما يملكه من خبرة واسعة. وكان التدريب الذي قاده المدرب المغربي طارق مخناس قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية ثم تدريب المربعات عبر مجموعتين، قبل أن يختتم المران بمناورة على جزء من الملعب. وشهد التدريب عدم مشاركة الخماسي الدولي فيصل وأحمد الغامدي وسعد آل موسى، و السويدي روبن كوايسون والمقدوني داركو فيلكوفسكي؛ وذلك لمشاركتهم الدولية وسينتظمون في المرحلة الثانية من الإعداد في المعسكر الخارجي.