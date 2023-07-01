الرياضة اتحاد القدم يعلن بدء فترة التسجيل الصيفية

البلاد- الرياض أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم انطلاق فترة التسجيل الصيفية لموسم 2023-2024 ابتداءً من اليوم السبت، وذلك بحسب البرنامج الزمني المعتمد من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد. وتتضمن فترة التسجيل الأولى (الصيفية) دوري روشن للمحترفين ودوري يلو لأندية الدرجة الأولى، ودوريات الثانية والثالثة والرابعة والفئات السنية. وكشف اتحاد القدم عن أن الميركاتو الصيفي للأندية لدوري روشن للمحترفين سيمتد لمدة 69 يوماً بحيث تغلق فترة التسجيل في السابع من سبتمبر المقبل. وأوضح أن باب تسجيل لاعبي دوري الدرجة الأولى سيغلق في 12 سبتمبر، بينما يغلق الميركاتو الصيفي لدوري الدرجتين الثانية والثالثة في 20 سبتمبر، والدرجة الرابعة في 26 أكتوبر المقبل، في حين ستمتد فترة قيد لاعبي دوريات الفئات السنية حتى 30 نوفمبر المقبل. يشار أنه سيشارك في دوري روشن الموسم المقبل 18 ناديًا للمرة الأولى؛ حيث سينطلق في 11 أغسطس المقبل.