رئيس شؤون الحرمين يعلن نجاح خطة استقبال الحجاج المتعجلين لأداء طواف الوداع

مكة المكرمة : البلاد

أعلن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس نجاح خطة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستقبال حجاج بيت الله الحرام الذين اتو لأداء طواف الوداع يوم الثاني عشر من ذي الحجة.

وأشار بأن نجاح الخطة جاء تحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة حفظها الله في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، وهاهم اليوم الحجاج يؤدون طواف الوداع وسط منظومة متكاملة من الخدمات التنظيمية والإشرافية لكافة الامكانات البشرية والآلية التي خصصتها الرئاسة لاستقبال ضيوف الرحمن.

وفي الختام رفع الشيخ السديس شكره لولاة الأمر حفظهم الله على دعمهم وعنايتهم بالحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، سائلا العلي القدير أن يبارك في الجهود وأن يجزي ولاة الأمر خير الجزاء على كل ما يقدمونه في خدمة الحرمين الشريفين ضيوف الرحمن، وإن يتقبل من الحجيج حجهم وان يتقبل منهم.