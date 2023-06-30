الرياضة جيرارد يوافق على تدريب الاتفاق

البلاد- الدمام

توصلت إدارة نادي الاتفاق لاتفاق نهائي مع أسطورة ليفربول ومنتخب انجلترا السابق ستيفن جيرارد لتدريب الفريق في الموسم المقبل، وسيوقع جيرارد على عقود تدريب الاتفاق لمدة موسمين بعد إتمام المفاوضات، ومن المقرر الإعلان الرسمي خلال أيام. ويعد جيرارد أحد أساطير ليفربول وسبق له تدريب أستون فيلا الإنجليزي ورينجرز الأسكتلندي. يذكر أن ستيفن جيرارد سبق له زيارة مدينة الدمام، والاجتماع بمسؤولي الاتفاق قبل أسابيع إلا أنه أعلن رفضه قيادة فارس الدهناء، قبل أن يعدل عن رأيه، ويتوصل لاتفاق لقيادة الفريق الشرقي في دوري روشن الموسم المقبل.