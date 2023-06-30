السديس يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح خطة رئاسة الحرمين لموسم حج هذا العام

البلاد : متابعات

رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس باسمه وباسم أئمة وخطباء وعلماء الحرمين الشريفين ومنسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشكر والثناء والتهنئة والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بمناسبة نجاح الخطة التشغيلية لموسم الحج1444ه.

وأكد معاليه أن ما يشهده الحرمان الشريفان من تميز على كافة الخدمات الميدانية والإدارية هو نتاج دعم سخي ولا محدود من القيادة الرشيدة لكل ما من شأنه تيسير أداء النسك والعبادات في المسجد الحرام والمسجد النبوي، مشيراً إلى أن المسجد الحرام شهد نقلة نوعية في مستوى الخدمات البشرية والتقنية مما كان له الأثر الكبير في تحقيق أعلى نسبة رضا للقاصدين عن المنظومة الخدمية بالحرمين الشريفين.

وتقدم معاليه بالشكر لخادم الحرمين الشريفين على اهتمامه البالغ بالحرمين الشريفين لاسيما خلال الظروف الاستثنائية، وحرصه الكبير على أن ينعم حجاج بيت الله الحرام بأرقى وأفضل الخدمات خلال تأديتهم شعيرة الحج، داعياً المولى القدير أن يديم العز والنماء على وطننا المعطاء، وأن يكلل الجهود بالتوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

كما رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس التهنئة لسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة نجاح الخطة التشغيلية لموسم حج هذا العام 1444ه.

وأشاد معاليه بالبرامج التنموية الشاملة التي يقودها ولي العهد السعودي بهدف تطوير منظومة الحج والعمرة وفق أرقى المعايير الخدمية العالمية وجهود سموه الكريم الرامية إلى تلبية رغبات وتطلعات القاصدين من أنحاء العالم، مؤكداً أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي توائم في مخرجات أعمالها تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- نحو التميز الخدمي لمنظومة خدمات الحرمين الشريفين، وبرامج الرؤية الطموحة للمملكة العربية السعودية (2030).