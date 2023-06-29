الرياضة القادسية يتعاقد مع المدرب الإنجليزي روبي فاولر

البلاد- الدمام

وقّعت إدارة نادي القادسية رسميًا مع المدرب الإنجليزي روبي فاولر، للعمل كمدربٍ للفريق الأول لكرة القدم. وأشرف فاولر على تدريب عددٍ من الأندية خلال مسيرته التدريبية؛ منها موانغتونغ يونايتد التايلندي، كلاعب ومدرب، وبريزبان رور الأسترالي. ويُعد فاولر واحدًا من أبرز لاعبي الدوري الإنجليزي، حيث مثّل الفريق الأول في نادي ليفربول 369 مباراة، سجل خلالها 183 هدفًا. وطوال مسيرته الاحترافية، لعب فاولر مع 8 أندية في 19 موسمًا فاز خلالها مرتين بكأس إنجلترا. ومن بين الأندية التي لعب لها في الدوري الإنجليزي، ليدز يونايتد، ومانشستر سيتي، وكارديف سيتي، وبلاكبيرن روفرز. ومثّل فاولر المنتخب الإنجليزي في 26 مباراة دولية، خلال الفترة من عام 1996 وحتى 2002.