الرياضة التعاون: رحيل “كاكو” لـ “العين” الإماراتي

الرياض- فيصل الرقيبة أعلن نادي التعاون عن توصل مجلس إدارته لاتفاق مع إدارة نادي العين الإماراتي لبيع اللاعب الأورغوياني” كاكو” على أن يتم دفع الشرط الجزائي على دفعتين. وأشار نادي التعاون إلى أن” كاكو ” قد أبدى رغبته الشديدة في الرحيل عن الفريق مع نهاية الموسم، مُعللاً ذلك بظروف عائلية خاصة، ورغبته في اللعب خارج المملكة. وأوضح نادي التعاون أن إدارته حاولت خلال عدة جلسات سواء مع اللاعب أو وكيله لإقناعه بالاستمرار من خلال تحسين عقده وتمديده بما يتناسب مع مستوياته؛ كونه من أهم عناصر الفريق، ولكنه أصر على الرحيل. وأتم نادي التعاون بيانه بالتنويه إلى أن مجلس إدارته أبلغ اللاعب ووكيله بأنه لن يسمح برحيله إلا من خلال دفع كامل مبلغ الشرط الجزائي الموجود في العقد.