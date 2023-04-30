104 % إنجاز ديوان المظالم للدعاوى

البلاد – الرياض

أعلن ديوان المظالم أن نسبة المنجز بالمقارنة مع حجم المقيد من الدعاوى والطلبات خلال الربع الثالث من العام 1444هـ قد بلغ 104 %، فيما بلغت نسبة الإنجاز 53 % بالمقارنة مع حجم العمل في جميع المحاكم الإدارية التابعة لديوان المظالم على مختلف مراحل التقاضي بها.

جاء ذلك خلال التقرير الربع السنوي الثالث لأعمال ديوان المظالم للعام 1444هـ، والذي ذكر أن عدد الدعاوى والطلبات المقيدة خلال الربع قد بلغ 28228 دعوى وطلب، مشيرا إلى أن ديوان المظالم ومن خلال 49331 جلسة تقاضي رقمية في ذات الربع أنجز من خلالها 29475 دعوى وطلبًا.

وذكر التقرير أن عدد زوار منصة معين الرقمية خلال الربع الثالث لهذا العام الهجري الحالي قد بلغ 908066 زائرا لأكثر من 8 ملايين صفحة معروضة، حيث يحرص ديوان المظالم على قياس ونشر إحصائيات الأعمال لديه، والتي يحرص من خلالها على دعم قراراته وتقويمها لعدالة ناجزة وخدمة أفضل.