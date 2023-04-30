شاهد.. أهداف مباراة برشلونة وريال بيتيس 4-0

فاز برشلونة بأربعة أهداف نظيفة على ريال بيتيس السبت، في إطار الجولة 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم 2022-2023.

واقترب برشلونة من إحراز لقب “لا ليغا” لأول مرة منذ موسم 2018-2019، حيث يحتاج لتحصيل 8 نقاط فقط للتتويج الرسمي.

وبات رصيد النادي الكاتالوني 79 نقطة في صدارة لائحة ترتيب المسابقة، مبتعدًا عن ريال مدريد حامل اللقب بفارق 11 نقطة.

أحرز أهداف برشلونة أمام ريال بيتيس كل من المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن في الدقيقة 14، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (36) والبرازيلي رافينيا (39)، وهدف عكسي من مدافع بيتيس غويدو رودريغيز (82).

في حين أشهر حكم المباراة، كارلوس ديل سييرو غراندي البطاقة الحمراء ضد مدافع ريال بيتيس إدغار غونزاليس بالدقيقة 33.

ويكفي برشلونة إضافة 8 نقاط فقط من الجولات الـ6 المتبقية من الدوري الإسباني، للفوز رسميًا باللقب رقم 27 في تاريخه.

شاهد أهداف برشلونة وريال بيتيس 4-0