الصحة: إحذروا من قلة شرب الماء

البلاد ـ جدة

حذرت وزارة الصحة من الأعراض التي تظهر عند الإصابة بالجفاف بسبب قلة شرب الماء، داعيةً إلى العمل على الوقاية من خطورة هذا الأمر.

وأوضحت الوزارة، أن الجفاف عبارة عن فقدان الجسم للماء أكثر مما يتناول، وتشمل أعراضه الشعور بالعطش والشعور بالتعب والبول الأصفر الداكن، إلى جانب جفاف الفم والشفتين والعينين، والتبول قليلاً.

ولفتت إلى أن أسباب الجفاف تتضمّن الحمى والإسهال والقيء وفرط التعرّق والتبول الزائد، مشددةً على ضرورة شرب الماء عند الشعور بالأعراض، وتناول الفواكه والخضراوات الغنية بالماء.

كما سبق أن شددت وزارة الصحة على ضرورة وأهمية شرب الماء بشكل كاف وعدم التهاون في ذلك، وذلك ضمن حملتها التوعوية التي أطلقتها، حيث نشرت الوزارة عبر منصاتها الإعلامية إنفوجرافيك، تتضمن رسالة افتراضية عن الصداع وأثره في شرب الماء بشكل كافِ ليبقى الجسم رطباً، جاء في مضمون الرسالة أن الاعتقاد في عدم استهلاك الكافيين في اليوم هو من ينادي دائِماً بالصداع والحقيقة هي أن غالباً ما يكون سبب ملازمته هو عدم شرب الماء بشكل كافِ، لذا حاول أن تحمل الماء معك في كل وقت ليبقى جسمك رَطْباً.