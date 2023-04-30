إستقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج

البلاد ـ مكة المكرمة

أعلنت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة عن استمرارها في استقبال طلبات إصدار التصاريح الخاصة بالمنازل المعدّة لإسكان الحجاج حتى نهاية شهر شوال الجاري.

ودعت اللجنة كافة المواطنين الراغبين في تأجير منازلهم إلى سرعة مراجعة المكاتب الهندسية الإستشارية المعتمدة من أمانة العاصمة المقدسة والدفاع المدني لإنهاء إجراءات إصدار التصاريح الخاصة بمبانيهم.

وأكدّت اللجنة ضرورة تطبيق كافة الاشتراطات وإستيفاء جميع عناصر السلامة والأمان المطلوب توفيرها وفقاً للائحة الإشتراطات الإنشائية واشتراطات السلامة المعلن عنها من قبل اللجنة، ومن ثم التوجه إلى المكاتب الهندسية، للقيام بإجراء الكشف على مساكن الحجاج والتحقق من توفّر الإشتراطات الواردة في اللائحة وتطبيقها ومنحها شهادة بذلك ليتم بموجبها إصدار تصريح الإسكان من قبل اللجنة.

يذكر أن لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة قد أعلنت منذ شهر جماد ثاني 1444 عن بدء إستقبال طلبات تصاريح المباني المعدّة لإسكان الحجاج، وما زالت مستمرة حتى الآن، وذلك في إطار حرص أمانة العاصمة المقدسة على تحقيق أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، والتأكد من توفر المسكن الملائم لضمان إقامتهم في الأراضي المقدسة في أجواء آمنة وصحية.