أطعمة تسبب الحساسية للأطفال

البلاد ـ وكالات

كشف مختصٌ في أمراض الحساسية والمناعة، عن أن المأكولات البحرية والسمك الأحمر والمكسرات والعسل تعد من بين المواد المسبّبة للحساسية لدى الأطفال. وقال الدكتور يفغيني فارلاموف، إن ردود الفعل التحسسية ذاتية تصيب أشخاصاً بعينهم، لكن هناك بعض المنتجات يلاحظ التحسّس منها في معظم الحالات.

وتابع في حديث لـ Ga zeta.Ru: “المأكولات البحرية، الجمبري وسرطان البحر والمحار وما إلى ذلك من مسبّبات الحساسية القوية جداً التي يمكن أن تسبّب تفاعلات حساسية شديدة. كما يجب توخي الحذر أيضاً من الأسماك الحمراء -لأنها تحتوي على كمية كبيرة من حمض الهيستيدين الأميني، الذي يتكوّن منه الهيستامين وهي مادة مسؤولة عن ظهور أعراض الحساسية.

وغالباً ما تسبّب المكسرات البندق والجوز والفستق والكاجو وما إلى ذلك، ردود فعل تحسسية لدى الأطفال. من المهم أن نعلم أنه إذا كان الشخص يعاني حساسية من نوعٍ واحدٍ من المكسرات، فقد تحدث لديه ردود فعل تحسسية عند تناوله أنواعاً أخرى منها”.

يشار إلى أنه يمكن أن تظهر الحساسية من مادة معينة، ومن المنتجات الغذائية التي تحتويها أيضاً. لذلك يجب الحذر من إضافة الحمضيات والفواكه الاستوائية الأخرى وبعض الثمار “الفراولة وغيرها” إلى النظام الغذائي للطفل.