شاهد… النصر يقسو على الرائد برباعية

جدة- محمود العوضي
تصوير- عبدالله الفهيدي
اكتسح فريق النصر نظيره الرائد برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة، في ملعب مرسول بارك ضمن منافسات الجولة الـ 24 بدوري روشن.
🎥 هدف النصر الأول
⚽️ كريستيانو رونالدو
#️⃣ #النصر_الرائد pic.twitter.com/1y78vfcPV3
— دوري روشن السعودي (@SPL) April 28, 2023
🎥 هدف النصر الثاني
⚽️ عبدالرحمن غريب
#️⃣ #النصر_الرائد pic.twitter.com/0A4u0sJm4I
— دوري روشن السعودي (@SPL) April 28, 2023
أحرز البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الأول في الدقيقة الرابعة، وفي الدقيقة 55 سجل اللاعب عبدالرحمن غريب الهدف الثاني لفريق النصر، بعد مراوغة رائعة لدفاع الرائد.
🎥 هدف النصر الثالث
⚽️ محمد مران
#️⃣ #النصر_الرائد pic.twitter.com/NO4INaVvJZ
— دوري روشن السعودي (@SPL) April 28, 2023
🎥 عبدالمجيد الصليهم 🤯👏
#️⃣ #النصر_الرائد pic.twitter.com/yVOqVwJ822
— دوري روشن السعودي (@SPL) April 28, 2023
وفي الدقيقة تمكن اللاعب محمد مران، الذي دخل بديلا لعبدالرحمن غريب في الدقيقة 88، من تسجيل الهدف الثالث للنصر في الدقيقة 90.
وقبل صافرة النهاية سجل اللاعب عبدالمجيد الصليهم الهدف الرابع للنصر في الدقيقة 90+4.
بتلك النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الرائد عند 26 نقطة في المركز الحادي عشر.