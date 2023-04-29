الرياضة

شاهد… النصر يقسو على الرائد برباعية

صحيفة البلادaccess_time9 / شوال / 1444 هـ      29 أبريل 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي

تصوير- عبدالله الفهيدي

اكتسح فريق النصر نظيره الرائد برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة، في ملعب مرسول بارك ضمن منافسات الجولة الـ 24 بدوري روشن.

أحرز البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الأول في الدقيقة الرابعة، وفي الدقيقة 55 سجل اللاعب عبدالرحمن غريب الهدف الثاني لفريق النصر، بعد مراوغة رائعة لدفاع الرائد.

وفي الدقيقة تمكن اللاعب محمد مران، الذي دخل بديلا لعبدالرحمن غريب في الدقيقة 88، من تسجيل الهدف الثالث للنصر في الدقيقة 90.

وقبل صافرة النهاية سجل اللاعب عبدالمجيد الصليهم الهدف الرابع للنصر في الدقيقة 90+4.

بتلك النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الرائد عند 26 نقطة في المركز الحادي عشر.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.