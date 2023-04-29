شاهد.. الخليج يعبر الفيحاء بثلاثية

جدة- محمود العوضي
فاز فريق الخليج على مضيفه الفيحاء بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة 24 من دوري روشن.
🎥 هدف الخليج الأول
⚽️ سوكول
#️⃣ #الفيحاء_الخليج pic.twitter.com/xpBPudyGK4
— دوري روشن السعودي (@SPL) April 28, 2023
تقدم فريق الخليج بهدف في الدقيقة 23 من ركلة جزاء سددها لاعبه سوكول، قبل أن يضيف فابيو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 54، ثم عزز بوكو النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 67.
🎥 هدف الخليج الثاني
⚽️ فابيو مارتينيز
#️⃣ #الفيحاء_الخليج pic.twitter.com/TCqbe2Fq17
— دوري روشن السعودي (@SPL) April 28, 2023
ورفع فريق الخليج رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 20 في المركز 15 ـ قبل الأخير، بفارق نقطة عن العدالة صاحب المركز الـ 14، فيما توقف رصيد الفيحاء عند النقطة 25 في المركز 12.
🎥 هدف الخليج الثالث
⚽️ أندريه بوكو
#️⃣ #الفيحاء_الخليج pic.twitter.com/omOmQaP5u3
— دوري روشن السعودي (@SPL) April 28, 2023