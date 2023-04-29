الرياضة

شاهد.. الخليج يعبر الفيحاء بثلاثية

صحيفة البلادaccess_time9 / شوال / 1444 هـ      29 أبريل 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي

فاز فريق الخليج على مضيفه الفيحاء بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة 24 من دوري روشن.

تقدم فريق الخليج بهدف في الدقيقة 23 من ركلة جزاء سددها لاعبه سوكول، قبل أن يضيف فابيو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 54، ثم عزز بوكو النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 67.

ورفع فريق الخليج رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 20 في المركز 15 ـ قبل الأخير، بفارق نقطة عن العدالة صاحب المركز الـ 14، فيما توقف رصيد الفيحاء عند النقطة 25 في المركز 12.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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