الرياضة عبدالفتاح عسيري يبدأ مشوار احترافه في الدوري الفنلندي

جدة- البلاد

بدأ اللاعب عبدالفتاح عسيري، رحلة الاحتراف الأوروبي من بوابة الدوري الفنلندي، بعد رحيله عن النصر، لأسباب فنية وتأديبية، لينتهي مشوار 3 سنوات قضاها اللاعب مع الفريق العاصمي، ويبدأ رحلة جديدة. وأعلن نادي ماريماهن الفنلندي مساء أمس الخميس، عن تعاقده مع عبدالفتاح عسيري في صفقة انتقال حر لمدة 6 أشهر، بعد فترة كبيرة من ابتعاد اللاعب عن المشاركة في المباريات؛ إثر حصوله على مخالصة من نادي النصر، عقب قرار مدرب الفريق السابق رودي جارسيا بالاستغناء عن خدماته.

ورحب النادي الفنلندي بعسيري، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي في “تويتر” الخميس، ونشر صورة للاعب بعد توقيعه للنادي ويحمل قميص الفريق بالرقم 45، وعلق عليها: “لاعب المنتخب السعودي يعزز صفوف الفريق بصفقة متأخرة.. مرحباً باللاعب الماهر في خط الهجوم”. ويحتل ماريهامن المركز 11، وقبل الأخير في ترتيب النسخة الحالية للدوري الفنلندي برصيد نقطة وحيدة، فيما تلقى خسارتين خلال 3 مباريات خاضها في الدوري الذي انطلق في الخامس من أبريل الجاري.