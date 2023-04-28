الرياضة

شاهد.. التعادل الإيجابي يخيم على مواجهة الفتح والوحدة

صحيفة البلادaccess_time8 / شوال / 1444 هـ      28 أبريل 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي

خيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على المواجهة التي جمعت فريقي الفتح ونظيره الوحدة، مساء اليوم الجمعة، في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ 24 بدوري روشن.

سجل اللاعب كريستيان تيلو الهدف الأول لفريق الفتح في الدقيقة 13. وتمكن اللاعب فيصل فجر من إدراك التعادل للوحدة في الدقيقة 63، بركلة جزاء سجلها بنجاح.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعب الوحدة سلطان العكور في الدقيقة 88، ليكمل فريقه المباراة بـ 10 لاعبين.

وبتلك النتيجة، رفع فريق الفتح رصيده إلى 39 نقطة في المركز الخامس، بينما وصل الوحدة إلى النقطة 23 في المركز الثالث عشر.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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