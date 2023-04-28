شاهد.. التعادل الإيجابي يخيم على مواجهة الفتح والوحدة

جدة- محمود العوضي
خيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على المواجهة التي جمعت فريقي الفتح ونظيره الوحدة، مساء اليوم الجمعة، في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ 24 بدوري روشن.
🎥 هدف الفتح الأول
⚽️ كريستيان تيو
#️⃣ #الفتح_الوحدة pic.twitter.com/6FK0OLnse9
— دوري روشن السعودي (@SPL) April 28, 2023
سجل اللاعب كريستيان تيلو الهدف الأول لفريق الفتح في الدقيقة 13. وتمكن اللاعب فيصل فجر من إدراك التعادل للوحدة في الدقيقة 63، بركلة جزاء سجلها بنجاح.
🎥 هدف التعادل للوحدة
⚽️ فيصل فجر
#️⃣ #الفتح_الوحدة pic.twitter.com/9842FGk4Fd
— دوري روشن السعودي (@SPL) April 28, 2023
وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعب الوحدة سلطان العكور في الدقيقة 88، ليكمل فريقه المباراة بـ 10 لاعبين.
وبتلك النتيجة، رفع فريق الفتح رصيده إلى 39 نقطة في المركز الخامس، بينما وصل الوحدة إلى النقطة 23 في المركز الثالث عشر.