شاهد.. الاتفاق يصعق ضمك بثنائية قاتلة

جدة- محمود العوضي
حقق فريق الاتفاق فوزًا مهمًا على نظيره ضمك بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمعهما في الدمام مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 24 بدوري روشن.
🎥 هدف الاتفاق الأول
⚽️ يوسف نياكاتي
#️⃣ #الاتفاق_ضمك pic.twitter.com/SpcMXuFe77
— دوري روشن السعودي (@SPL) April 28, 2023
يوسف نياكاتي . هدف بطريقة رائعة!! 😍👏#الاتفاق_ضمك pic.twitter.com/Xp1l2NHkCF
— دوري روشن السعودي (@SPL) April 28, 2023
سجل هدفي الاتفاق يوسف نياكاتي في الدقيقتين 89، و90+6. وحصل لاعب ضمك عبدالقادر بدران على بطاقة حمراء في الدقيقة 58 ليكمل فريقه المباراة بـ 10 لاعبين.
بهذا الفوز، رفع الاتفاق رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد ضمك عند 29 نقطة في المركز التاسع.