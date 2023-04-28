الرياضة

شاهد.. الاتفاق يصعق ضمك بثنائية قاتلة

صحيفة البلادaccess_time8 / شوال / 1444 هـ      28 أبريل 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي

حقق فريق الاتفاق فوزًا مهمًا على نظيره ضمك بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمعهما في الدمام مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 24 بدوري روشن.

سجل هدفي الاتفاق يوسف نياكاتي في الدقيقتين 89، و90+6. وحصل لاعب ضمك عبدالقادر بدران على بطاقة حمراء في الدقيقة 58 ليكمل فريقه المباراة بـ 10 لاعبين.

بهذا الفوز، رفع الاتفاق رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد ضمك عند 29 نقطة في المركز التاسع.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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