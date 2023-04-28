تركيا تعلن تعرض إحدى طائراتها لإطلاق نار في السودان

الخرطوم : وكالات

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، تعرض إحدى طائراتها العسكرية لإطلاق نار أثناء عملية إجلاء في السودان.

وقالت الوزارة في بيان إن “طائرة من طراز “سي-130” تعرضت لإطلاق نار من أسلحة خفيفة، أثناء الهبوط في مطار وادي سيدنا بالقرب من العاصمة الخرطوم، وفقا لوكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأضافت أن الطائرة تمكنت من الهبوط بسلام في المطار، دون تسجيل أي إصابات في طاقمها، أو أضرار في جسمها.

وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أمس الخميس، تخصيص 5 طائرات نقل عسكرية، لإجلاء المواطنين الأتراك من السودان.