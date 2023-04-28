الدولية

تركيا تعلن تعرض إحدى طائراتها لإطلاق نار في السودان

صحيفة البلادaccess_time8 / شوال / 1444 هـ      28 أبريل 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

الخرطوم : وكالات

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، تعرض إحدى طائراتها العسكرية لإطلاق نار أثناء عملية إجلاء في السودان.

وقالت الوزارة في بيان إن “طائرة من طراز “سي-130” تعرضت لإطلاق نار من أسلحة خفيفة، أثناء الهبوط في مطار وادي سيدنا بالقرب من العاصمة الخرطوم، وفقا لوكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأضافت أن الطائرة تمكنت من الهبوط بسلام في المطار، دون تسجيل أي إصابات في طاقمها، أو أضرار في جسمها.

وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أمس الخميس، تخصيص 5 طائرات نقل عسكرية، لإجلاء المواطنين الأتراك من السودان.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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