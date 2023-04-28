أخضر التايكوندو يشارك في دولية صوفيا استعدادًا لبطولة العالم للكبار

الرياض- البلاد

يستهل المنتخب السعودي الأول للتايكوندو غدا مشاركته في بطولة صوفيا الدولية التي تقام من 29 أبريل حتى 1 مايو، ضمن برنامج الاستعداد لبطولة العالم للكبار بأذربيجان نهاية شهر مايو، وبطولة الجائزة الكبرى في بروما يونيو المقبل.

وضمت قائمة اللاعبين (دنيا أبوطالب، وفهد السميح، ورياض الظافري، وعبدالإله عسيري، وزكريا غالي، وحمد المبروك، وهشام الدوخي، وأحمد المولد، ومحمد السويق، وعلي المبروك)، ويقود الدفة تدريبياً الروسي قربان بوغداييف، والوطني محمد القحطاني، ويشرف على الفريق جهاز طبي مكون من عبدالعزيز ذيب، ومحمد الزعوفي، وإدارياً كلاً من ناصر القحطاني ومحمد الشهري.

وكان المنتخب قد أنهى معسكره الداخلي الإعدادي بمكة المكرمة الذي أقيم بدايةً من العاشر من شهر رمضان المبارك وحتى الثالث من شهر شوال الجاري، وفرض الجهاز الفني تدريبات على فترتين صباحية ومسائية، باستضافة من نادي الوحدة الرياضي تحضيراً للبطولات القادمة.

وأشار المدير التنفيذي للاتحاد والإداري المرافق للبعثة محمد الشهري إلى أن دولية صوفيا آخر البطولات الدولية ضمن البرنامج الإعدادي قبل خوض غمار العالمية التي نطمح لحصد الميداليات المتقدمة.