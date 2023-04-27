المحليات

وزارة العدل: 100 ألف مستفيد من بوابة ناجز خلال إجازة العيد

صحيفة البلادaccess_time7 / شوال / 1444 هـ      27 أبريل 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

قدمت وزارة العدل خدماتها رقميًا لأكثر من 100 ألف مستفيد خلال إجازة عيد الفطر للعام 1444 هـ, وذلك لضمان استمرارية خدمة المستفيدين خلال الإجازات الرسمية عبر بوابة “ناجز Najiz.sa”.

وأوضحت أن بوابة “ناجز” تقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين والزائرين وقطاع الأعمال وفق خطوات بسيطة وميسرة؛ ما يختصر عليهم الجهد والوقت.

وأكدت الوزارة أن التوسع في رقمنة الخدمات أغنى المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية “المحاكم وكتابات العدل”، كما ألغى الحاجة لاستخدام الورق في العمليات كافة، إذ توفر البوابة نحو 150 خدمة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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